Kleuterjuf uit Leopoldsburg maakt prentenboek over corona: "Kindjes leren hoe ze het virusje terug naar huis kunnen sturen"

Kleuteronderwijzeres Shana Coudyzer uit Leopoldsburg heeft een prentenboekje gemaakt over corona, om aan kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar uit te leggen wat er precies allemaal gebeurt. "Want ik kan me goed inbeelden dat er heel wat ouders zijn die moeite hebben om deze hele situatie uit te leggen aan hun kinderen", zegt ze. "Ik heb een verhaal geschreven over corona, waar het hele gebeuren in staat, wat er aan de hand is, wat we allemaal moeten doen om het virus tegen te gaan, op een manier dat een kind het begrijpt."