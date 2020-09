"Steun blijft broodnodig": koop uw azalea voor Kom op tegen Kanker dit jaar online

In de plaats van deur-aan-deur- of straatverkoop zijn de azalea’s dit jaar enkel online te koop (7 euro) via www.plantjesweekend.be tussen 1 en 20 september. Kopers kunnen hun plantjes daarna zelf afhalen in een van de 300 vrijwilligerspunten in de buurt (van 21 tot 30 september) en in 250 Aveve-winkels (van 26 tot 30 september). Of laten thuisleveren, maar dat kost dan wel iets extra.