De zomerkoopjes zijn bijna voorbij: "De laatste weken hebben voor een boost gezorgd"

Of de zomerkoopjes de modezaken wat ademruimte geven na een rampzalig voorjaar zal nog moeten blijken. Feit is wel dat de laatste week, toen we weer met twee mochten gaan shoppen, veel heeft goedgemaakt, bevestigt Brenda Corsi van Boetiek Domani in Heusden-Zolder: "Bij mij hebben de koopjes veel goed kunnen maken. Dat gaat niet bij iedereen zijn en dat zal zeker ook geen algemene regel zijn. Het is vreemd geweest dat mensen in het begin van de koopjes apart moesten komen shoppen, maar we hebben op dat vlak een heel gemakkelijk cliënteel gehad. Ik moet wel zeggen dat van het moment mensen weer met twee mochten komen winkelen, dat het beter is beginnen gaan. Dat heeft de verkoop zeker deugd gedaan."