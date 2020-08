4 uur wachten op arts die in gang vraagt of alles oké is: nieuwe documenten roepen vragen op in zaak-Chovanec

Een uur later zegt de parketmagistraat dat er een arts moet langskomen. Die arts moet onderzoeken of Chovanec in staat is om opgesloten te worden. Het duurt bijna vier uur, tot 23.25 uur, vooraleer die arts ter plaatse is. De cel ligt vol urine en uitwerpselen. De arts gaat de cel niet binnen en vraagt vanop de gang of alles ok is. Zonder Chovanec grondig te onderzoeken, oordeelt hij dat het medisch gezien mogelijk is dat Chovanec opgesloten blijft.