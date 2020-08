Liveblog - Aantal coronabesmettingen in ons land blijft dalen tot gemiddeld 430 per dag, India zet een triest wereldrecord

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw gedaald. In de week van 21 tot 27 augustus werden dagelijks 430 besmettingen vastgesteld. Dat is 14% minder dan de voorgaande week. Er zijn nu in totaal al meer dan 85.000 bevestigde besmettingen in ons land.



De voorbije week werden er elke dag gemiddeld 103 mensen in het ziekenhuis opgenomen, tegenover 170 de week ervoor. Dat is een daling met 40%. Het aantal gemiddelde overlijdens ging met meer dan de helft naar beneden, van meer dan 6 naar 4 per dag.