Frans weekblad "Valeurs Actuelles" onder vuur na racistische afbeelding van parlementslid Danielle Obono

Het Franse Valeurs Actuelles is een relatief klein weekblad dat zich richt op sympathisanten van radicaal-rechts. Het ultraconservatieve tijdschrift is in het verleden al vaker beschuldigd van beledigende berichtgeving. De redactie van Valeurs Actuelles bood haar verontschuldigingen aan, omdat Obono zich beledigd voelde, maar ontkende dat het artikel en de afbeelding racistisch is.

Volgens het opinieblad is het stuk over Obono een "fictief verhaal dat de verschrikkingen van de slavernij uitbeeldt die door de Afrikanen in de achttiende eeuw werd georganiseerd". Dat is volgens de auteurs "een vreselijke waarheid" die veel mensen vandaag niet onder ogen willen zien. "We betreuren dat ons magazine altijd wordt beschuldigd van racisme. Wij zijn politiek incorrect, dat zit in ons DNA", aldus de redactie van het blad.