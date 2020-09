Sommige rechtszaken worden pas in 2032 gepleit. Magistratuur: een knelpuntberoep?

De kwestie wordt extra bemoeilijkt door een weinig heldere personeelspolitiek bij de hoven en rechtbanken. Zo is het niet altijd duidelijk of de bestaande personeelskaders wel aangepast zijn aan de daadwerkelijke behoefte. Het is zo mogelijk nog minder duidelijk of de bestaande mensen wel altijd even efficiënt worden ingezet.

Ondanks alle retoriek hierover is er nog steeds geen werklastmeting. In afwachting daarvan is het voor zowat iedereen wel duidelijk dat het werk onevenredig verdeeld is. Er zijn magistraten die zich te pletter werken maar er zijn er ook die een bepaald rustig professioneel leven leiden.

Hoe dan ook, als er steeds meer werk moet gebeuren met minder mensen, leidt dat onvermijdelijk tot een sneeuwbaleffect. Een concreet effect hiervan zien we bv. in het dossier van Lernout & Hauspie. De burgerlijke partijen mogen van het Gentse hof van beroep ten vroegste in het najaar van 2020 een uitspraak verwachten in deze zaak. Lernout & Hauspie ging in 2001 failliet…

Bij de start van het gerechtelijk jaar in 2019 zei de voorzitter van het Brusselse Hof van Beroep dat volgens een virtuele projectie van de pleitdata sommige dossiers in 2032 gepleit zullen kunnen worden. Het is een perspectief waar een rechtszoekende mens niet vrolijk van wordt.