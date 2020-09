Nieuw op 1 september: maaltijdcheques enkel voor voeding, statuut voor mantelzorgers en grote fietszone in Leuven

In Oost-Vlaanderen gaat de post naar Vlaams parlementslid Carina Van Cauter. De Open Vld-politica was ook al kandidaat bij de selectieprocedure in de vorige legislatuur.



De twee overige gouverneursposten zijn voor N-VA. In Limburg neemt Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters de fakkel over van Herman Reynders, die vervroegd opstapt. Lantmeeters zetelt sinds 2014 in het Vlaams Parlement. Hij is advocaat en was kopstuk voor N-VA in Genk, tot partijgenoot Zuhal Demir naar Genk verhuisde.



In Vlaams-Brabant neemt Jan Spooren de gouverneurssjerp over van Lodewijk De Witte, die op pensioen gaat. Spooren is ook een Limburger, maar verhuisde ruim 20 jaar geleden naar het Vlaams-Brabantse Tervuren, waar hij intussen ook burgemeester is. Hij zetelt sinds 2014 voor N-VA in de Kamer.