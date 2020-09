Nieuw reglement voor dierenwelzijn in Leuven: "Geen levende dieren op markten"

In Leuven is het reglement voor dierenwelzijn gewijzigd. Op de markten in Leuven mogen geen levende dieren meer verkocht worden. "We doen dit om impulsaankopen te vermijden", zegt schepen voor dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "Het gebeurt vaak dat mensen een huisdier kopen in een opwelling en dan later beseffen dat ze eigenlijk geen huisdier willen. We willen er voor zorgen dat huisdieren op een doordachte manier aangekocht worden."