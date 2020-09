Nieuwe gin uit Sint-Truiden smaakt naar populair zoet en zuur snoepje en steunt Mediclowns  

In Sint-Truiden is een nieuwe gin gelanceerd. Zoer is een samenwerking van reclamebureau ZOZ en distillery Co&Co. Het idee ontstond in de zure periode van de lockdown. De nieuwe gin wordt verkocht voor de Mediclowns die vooral in ziekenhuizen de jonge patiënten opbeuren. De drank is tegelijk zoet en zuur.

Edu Vangrootloon vond zijn inspiratie in de snoepwinkel van zijn familie: “Achter de hoek vond je hier vroeger ‘De Rode Engel’, dat was een grote snoepwinkel", vertelt hij. "En van daaruit heb ik gedacht, ik ga werken met een snoepje om die gin te maken. En zo is de smoelentrekker de basis van waaruit ik vertrokken ben. Dan hebben we geprobeerd met citroenen en kruiden de smaak te perfectioneren en die smaak complexer te maken. Daarna hebben we nog geëxperimenteerd om de smaak op punt te krijgen, en zo zijn we naar een distilleerder gestapt."