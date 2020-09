Geen groots feest bij opening nieuwe kleuterschool Hakendover

"De laatste tien jaar is het aantal leerlingen verdubbeld en daardoor was er plaatsgebrek. Het vorige gebouw was ook verouderd en er was geen uitbreiding mogelijk. Daarom hebben we gekozen voor een volledig nieuw gebouw", zegt de directrice nog. "We hebben hiervoor extra subsidies gekregen van de hogere overheid en de school is dan ook op een jaar tijd gebouwd. Er is plaats voor vier klassen in de kleuterschool en zes in de lagere school. In totaal starten we het nieuwe schooljaar met 165 leerlingen, besluit Krista Robben.