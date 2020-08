Nobelprijswinnaar Mukwege wil Internationaal Strafhof voor Congo : "Iedereen weet wat er gebeurt, maar niemand grijpt in"

"Niemand kan zeggen dat hij niet weet wat er dag na dag in Congo gebeurt", zei de gynaecoloog, die voor zijn niet aflatende inzet voor verkrachte vrouwen in 2018 de nobelprijs voor de vrede kreeg. "Maar niemand doet iets met die kennis."

Zo is er het Mapping Report van de Verenigde Naties van tien jaar geleden. Dat beschrijft uitvoerig de meer dan 600 zware misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, mogelijk zelfs volkenmoord, die er tussen 1993 en 2003 werden gepleegd. De misdaden zijn sindsdien niet gestopt. De voorbije maanden is het geweld in het oosten van Congo nog maar eens opgelaaid, met vreselijke praktijken.

"Toen het VN-rapport uitkwam, werden er aanbevelingen gedaan om misdaden te bestraffen, maar daar kwam niets van in huis", zegt dokter Mukwege. Zowel een speciale rechtbank (met Congolese en internationale rechters), als een Waarheids- en Verzoeningscommissie werden nooit opgericht. Mukwege noemt dat choquerend. Maar hij denkt dat er zich vandaag, met de nieuwe president Tshisekedi een nieuwe gelegenheid voordoet. "Tshisekedi is nooit betrokken geweest bij de misdaden, in tegenstelling tot de vorige president Kabila. Het is aan onder meer Europa om hem onder druk te zetten om de aanpak van straffeloosheid op de agenda te zetten. "