De Roover (N-VA): "Vertrouwen in Jan Jambon is niet gebroken", maar wat met verantwoordelijkheid van politie en parket?

"Waarom heeft het parket na de kennismaking met het filmpje niet zelf het initiatief genomen om aan de bel te gaan hangen. We verspillen onze energie met de vraag over het functioneren van de minister. Essentieel is: wat is er misgegaan, en hoe kunnen we vermijden dat dit in de toekomst weer gebeurt."

De Roover wijst er in dat verband nog op dat Jan Jambon als minister van Binnenlandse Zaken bezig was met een hervorming van de tuchtprocedure van de politie. "Misschien moeten we dat nog eens bekijken". Het was in elk geval niet aan Jan Jambon om een tuchtprocedure op te starten: "OMdat hij zich baseerde op de pv's van de politie over de zaak." Die, zo zegt De Roover" misschien wel de zaken "verbloemden". "Het kan zijn dat je in een dienst dingen probeert te verbloemen."