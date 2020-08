Premier Wilmès (MR) over eerste "Vivaldi-vergadering": "Er is nu een momentum voor een meerderheidsregering"

Wat de voorkeur is van Sophie Wilmès. De vraag werd haar gesteld in "De ochtend" op Radio 1, maar Wilmès danste er voor een stuk omheen. Wat voor haar belangrijk is, zo zegt ze, is dat er een regering komt die beschikt over een meerderheid in het parlement en een volwaardig plan voor het economische herstel kan uitwerken.

Wat dat betreft was er afgelopen weekend een belangrijke ontwikkeling: koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert (Open VLD) slaagde er voor het eerst in om zeven Vivaldipartijen bij elkaar te brengen: Open VLD en MR, SP.A en PS, Groen en Ecolo én CD&V. (Opmerkelijk: geen CDH dus, de "zusterpartij" van CD&V die mathematisch overbodig is als deze formule zou werken).

Volgens Wilmès wijst dat er op dat er een politiek momentum is. "Er was een eerste vergadering met zeven partijen. Dat is niet de oplossing van alles, maar het is toch een stap in de goede richting. Hopelijk lukt het."