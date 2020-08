Qatar verhoogt minimumloon en versoepelt arbeidswetgeving voor gastarbeiders, "stap in de goede richting"

Qatar voert nieuwe arbeidswetten in om de werkomstandigheden in het land te verbeteren. Het minimumloon gaat met 25 procent omhoog en gastarbeiders kunnen binnenkort gemakkelijker van werk veranderen. Qatar ligt al jaren onder vuur, wegens de zorgwekkende arbeidsomstandigheden in de aanloop van het WK voetbal in 2022. Amnesty Internationale noemt de nieuwe wetgeving "een belangrijke stap in de juiste richting."