Bouwproject Ravelijn in Zoutleeuw gaat nieuwe fase in

"Wij leggen een randparking aan met 74 plaatsen", verduidelijkt schepen Roger Mertens. "Daarnaast bouwen we een nieuw scoutslokaal en een nieuwe zaal voor de verenigingen. Ook het lokale Rode Kruis krijgt in dat gebouw, na 70 jaar, eindelijk een nieuw en vast onderdak. Tot slot wordt ook een deel van de stadsomwalling opgeknapt en leggen we ook een Finse piste aan."