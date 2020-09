Rumoerige nacht voor inwoners Deurne-Noord

De eerste keer kwam de politie ter plaatse aan de Bisschoppenhoflaan in de buurt van het Sportpaleis omdat er een melding was binnengekomen dat er een man neergeschoten zou zijn. Dat is vlakbij het Antwerpse Sportpaleis en ook in dezelfde buurt waar eerder deze week al enkele incidenten waren die meer dan waarschijnlijk kaderen in de drugsoorlog die op dit moment in Antwerpen aan de gang is.

Omwille van de voorgaande incidenten, ging de politie zondagavond massaal ter plaatse. Ook een ziekenwagen werd uitgestuurd. De hulpdiensten konden op de opgegeven locatie echter geen slachtoffer of sporen van een schietpartij aantreffen. De politie vermoedt dat de melding aan de noodcentrale het werk was van een flauwe grappenmaker.

Iets na middernacht hoorden zowel buurtbewoners als enkele politiepatrouilles iets verderop in dezelfde buurt luide knallen. Maar ook daar konden de agenten geen sporen vinden. De politie gaat vandaag opnieuw op onderzoek in de buurt om de afkomst van de knallen te achterhalen.