Schoolcateraars na moeilijke maanden opnieuw aan de slag: "Morgen is het macaroni met hesp en kaassaus"

Bij catering Hanssens is het enorm druk want de eerste maaltijden van het nieuwe schooljaar worden er voorbereid. "We zijn vollen bak groenten aan het kuisen en aan het snijden", zegt Hanssens. Dat gebeurt sinds de heropstart volgens strikte coronamaatregelen. "We hebben ons team van 12 opgedeeld in bubbels. Zij werken met voldoende afstand van elkaar. Als er dan toch een besmetting zou optreden, moet niet iedereen in quarantaine. We hebben ook een extra kleed- en eetruimte voorzien zodat ook daar meer plaats is om de veiligheid te garanderen." Het nieuwe schooljaar start bij de klanten van Catering Hanssens alleszins met een klassieker. De leerlingen krijgen er morgen macaroni met hesp en kaassaus voorgeschoteld.