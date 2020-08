President Trump wil morgen bezoek brengen aan Kenosha, burgemeester is tegen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft intussen de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen om geweld uit elke hoek te veroordelen.



"We moeten geen land worden dat met zichzelf in oorlog is", zei Biden. "Schietpartijen in de straten van een Amerikaanse stad zijn onaanvaardbaar. Ik veroordeel dit geweld ondubbelzinnig. Ik veroordeel elke soort geweld door om het even wie, zowel door links als rechts. En ik roep Donald Trump op om hetzelfde te doen", zei Biden.