Vanaf morgen nog maar 100 km/uur op Ring rond Brussel: welk effect heeft dat?

De maatregel heeft echter een veel grotere impact op de lokale luchtkwaliteit, wat iets anders is dan het langetermijneffect op het klimaat: auto’s die langzamer rijden stoten minder fijn stof en roetdeeltjes uit en produceren ook minder lawaai. Dat is belangrijk voor de gezondheid van de tienduizenden mensen die vlak bij de Ring wonen of werken. Het is evident dat de nieuwe snelheidslimiet alleen positieve effecten zal hebben tijdens het daluur, ’s nachts en in het weekend want in de spitsen haal je die 100 kilometer/uur natuurlijk vaak niet.

Het is wel opvallend dat de Vlaamse overheid kiest voor een snelheidslimiet van 100 kilometer/uur. Immers, in het kader van het Vlaams Luchtbeleidsplan, dat op 25 oktober 2019 in uitvoering van de Europese richtlijnen 2008/50/EG en 2016/2284 werd goedgekeurd, onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer nog maar enkele maanden geleden welke snelheidsmaatregelen optimaal zouden zijn om de luchtkwaliteit langs de snelwegen rond Brussel, Antwerpen en Gent te verbeteren.