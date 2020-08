Viroloog Van Gucht: "CO2-meter is nuttig om luchtkwaliteit op te volgen in klaslokalen, maar niet noodzakelijk"

Vandaag gaf ook viroloog Steven Van Gucht van Sciensano meer uitleg over het nut van zo'n toestelletje. Hij deed dat tijdens de persconferentie over de coronacijfers.



"Als we uitademen, stoten we CO2 of koolzuurgas uit", legde Van Gucht uit. "Als het CO2-gehalte begint te stijgen in een klaslokaal wijst dat erop dat er onvoldoende wordt geventileerd. Zo'n meter laat dus toe om de kwaliteit van de ventilatie te controleren."



Moet er dan in elk klaslokaal zo'n CO2-meter komen? "Zo'n toestelletje is nuttig, maar niet noodzakelijk", antwoordt Van Gucht. "Het is wél belangrijk om goed te verluchten, om continu ramen en deuren te laten openstaan. Zo wordt de lucht maximaal ververst."



Bekijk hier de uitleg van viroloog Steven Van Gucht: