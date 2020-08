Vluchtelingencrisis in België: 5 jaar later

Wie erkend wordt als vluchteling moet de opvang verlaten en een eigen woning vinden. Vluchtelingen krijgen daar twee maanden de tijd voor. Maar dat is zoeken als naar een naald in de hooiberg, getuigt iedereen in de sector in koor. “Via via lukt het soms, we proberen hen daar ook bij te helpen, en veel te vaak komen ze dan toch terecht in woningen in zeer slechte staat met een zeer hoge huishuur”, zegt Herssens.

