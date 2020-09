25 vrijwilligers helpen Kortrijkse kinderen op eerste schooldag: "Alles moet veilig verlopen"

In de politiezone Vlas starten morgen meer dan 80 lagere en middelbare scholen aan het nieuwe schooljaar. De politie wil alles op alles zetten om dit in goede banen te leiden. 3 flitswagens, motards, mobiele patrouilles en patrouilles te voet zullen de schoolomgeving nauwgezet in de gaten houden. Maar de politiezone zet ook 25 vrijwilligers in die het hele schooljaar een grote rol zullen spelen in het verkeersbeleid in Kortrijk.