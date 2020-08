Terug naar school met vrij frisse maxima, weerman Frank Deboosere: "Een nazomertje zit er niet meteen in"

Vandaag krijgen we veel wolkenvelden met af en toe enkele zonnestralen. 's Ochtends kan er nog wat lichte regen vallen in de Ardennen. Daarna wordt het overal meestal droog met slechts hier en daar een lokale bui, vooral in de kuststreek en in de Ardennen. Het is koel voor de tijd van het jaar met maxima van 13 à 15 graden in de Ardennen, 16 of 17 graden aan zee en tot 17 à 19 graden elders in het land. De wind is zwak tot matig. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het overwegend droog met veel bewolking en af en toe enkele opklaringen. Lokaal vormt er zich nevel of mist. Het koelt sterk af met minima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. Er staat een zwakke veranderlijke wind.