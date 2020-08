"Jullie zullen een zware prijs betalen": waarom zit het er bovenarms op tussen China en Tsjechië? 

Voor zijn vertrek zei Vystrcil dat de reis naar Taiwan ook symbolisch belangrijk is omdat Tsjechië er de erfenis van voormalig president Vaclav Havel mee eert. Havel was een van de leiders van de fluwelen revolutie die in 1989 een einde maakte aan het communistisch regime. Tsjechië is trouwens maar een van de Oost-Europese landen die de afgelopen tijd afstand hebben genomen van China, na niet ingeloste beloftes. Ook de hardhandige onderdrukking van de protesten in Honkong doet een aantal Oost-Europese leiders terugdenken aan hun eigen strijd met Rusland.