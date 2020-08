Zweedse epidemioloog: "Nooit aan gedacht om Zweden dicht te gooien, zulke maatregelen kosten ook levens"

Epiodemioloog Pierre Van Damme benadrukt dat er een groot verschil is tussen Zweden en België. "Zweden heeft 22 mensen per vierkante kilometer, wij 370. Op die manier kunnen ze in Zweden sowieso al afstand houden. Bovendien zitten wij in het hartje van Europa, iedereen passeert hier. Dat speelt allemaal mee. Het is dus niet gezegd dat de maatregelen uit Zweden hier zouden werken."