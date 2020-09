12 ton cocaïne wacht al weken in douaneloods op vernietiging: "Oven om drugs te vernietigen, is in onderhoud"

Intussen rijst de vraag of dit allemaal wel veilig is. In de krant Het Laatste Nieuws noemt politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) de toestand "onverantwoord als je het dagelijkse drugsgeweld ziet". Er ontbreekt volgens Dewinter "enkel nog een schietschijf op het busje van de douane". Vakbond ACV hekelt dat er al jaren een structureel personeelstekort is bij de douane. Het ACV wil overleg en een risicoanalyse over de veiligheid van het beroep van douanier. Vanderwaeren pareert beide kritieken: "Wij bewaken de site met onze mensen. De toestand is dus veilig ondanks de uitzonderlijk grote hoeveelheid cocaïne. Er zijn ook nog steeds voldoende patrouilles in de haven, daarvoor werken we samen met de lokale en federale politie. Bovendien zijn er recent 400 extra mensen gerekruteerd naar aanleiding van de brexit."