138 advocaten-stagiairs leggen eed af in Antwerps hof van beroep: "Ik had er graag mijn familie bij gehad op deze grote dag"

In het hof van beroep in Antwerpen hebben 138 advocaten-stagiairs de eed afgelegd. De groep werd in drie verdeeld zodat de sociale afstand gerespecteerd kon worden en er was geen publiek toegelaten. Eén van de stagiairs is Sadaf Ahmadzadah. "Mijn ouders zijn trotser dan ooit, jammer dat ze er niet bij mogen zijn."