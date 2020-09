16 leerkrachten in quarantaine van middelbare school Diest: "Niet slim om op café te gaan"

Directrice van de scholengroep Adite Ann Scheys wist dat het een bijzondere start van het nieuwe schooljaar zou zijn. Maar niet zo bijzonder: "Het was schrikken toen we het nieuws vernamen. Maar kwaad zijn we niet. Achteraf gezien, waren ze beter niet op café gegaan. Maar het is menselijk om collegiaal te willen bijpraten na een personeelsvergadering. Maar we willen geen enkel risico nemen. Daarom sturen we uit voorzorg alle 16 leerkrachten naar de dokter, en moeten ze twee weken in quarantaine. Zo is er geen enkel risico voor de leerlingen. Het is ook niet alsof de leerkrachten gekke dingen hebben gedaan, of wilde feestjes hebben gebouwd, maar we willen 100% zeker zijn."