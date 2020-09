 Burgemeester-Maffiabestrijder van Palermo  verwelkomt 350 bootvluchtelingen  

Leoluca Orlando is een vrij unieke stem in de Italiaanse politiek. De burgemeester van Palermo werd internationaal bekend omdat hij de Siciliaanse maffia met woord en daad bestrijdt. Letterlijk een levensgevaarlijke bezigheid... De voorbije jaren neemt hij het ook steeds meer op voor de vluchtelingen. "Er is een volkenmoord bezig in Libië (Orlando verwijst naar de vluchtelingenkampen daar) én op de Middellandse Zee", zegt Orlando. "Wij Europeanen zullen later niet tegen onze kinderen en kleinkinderen kunnen zeggen 'dat we het niet geweten hebben'. Theatraliteit is Orlando niet vreemd. Bij de aankomst van een ander reddingsschip in het voorjaar ging de burgemeester op de kade staan en riep hij naar de vluchtelingen : "Dit is jullie thuis. Jullie zijn welkom hier".