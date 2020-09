43 kinderen uit Izegem moeten in quarantaine na besmetting op speelplein

De speelpleinwerking in Izegem gebeurde de voorbije zomer in bubbels van 45 kinderen en 5 animatoren. En dat op 8 verschillende locaties, om het risico op grote verspreidingen te vermijden. Nu blijkt dat een animator positief heeft getest op het coronavirus, moeten alle kinderen en animatoren uit die bubbel zich laten testen. En hun ouders ook.

Voorlopig lijken er geen extra besmettingen te zijn. “Maar voor alle zekerheid moeten ze toch in quarantaine”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA) van Izegem. “Tot er een tweede test is gebeurd. Als die test ook negatief is, kunnen die kinderen weer naar school. Maar dat zal ten vroegste volgende week maandag zijn." De kinderen zitten op verschillende scholen.