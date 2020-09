Meer dan 70 vuilniszakken niet opgehaald in Grimbergen: "Inwoners sluiten ze af voor loslopend wild"

In Grimbergen is twee weken geleden het huisvuil niet opgehaald in 25 straten. Reden daarvoor is volgens afvalbeheerder Intradura dat de zakken in metalen vuilnisemmers met deksel of houten bakken zaten. Dan kunnen vuilnisophalers ze niet meenemen. Maar de inwoners hadden hun zakken op die manier op straat gezet om ze te beschermen tegen hongerige dieren.