“Ik denk niet dat ik de kroon ontbloot heb”: oud-medewerkers spreken voor het eerst over koning Filip in Canvasreeks

De documentairereeks zoomt in vier afleveringen in op de sleutelmomenten in het leven van koning Filip. Schrik om de kroon te ontbloten had De Kimpe niet. “We zijn natuurlijk allemaal gebonden door een discretieplicht, maar we weten wel allemaal hoe ver we kunnen en mogen gaan. We wilden wel graag de Belgen meer laten weten over hun koning. Er zijn ook dingen die ik niet zou vertellen. Privédingen, en uiteraard zaken die betrekking hebben op politieke thema’s.”

“Dat we spreken, past ook in de open, modernere communicatiepolitiek van koning Filip en zijn medewerkers,” gaat De Kimpe voort. De koning zelf is inderdaad op de hoogte van de documentairereeks. De makers hebben maandenlang overlegd erover met de persdienst van het paleis. Tegelijk benadrukken ze dat het paleis geen inhoudelijke inspraak had.

