Sector meerdaagse schoolreizen trekt aan de alarmbel

Bedrijven die kinderen opvangen in meerdaagse schoolreizen of die mensen opvangen die revalideren na een ongeval of medische ingreep leden schade door de coronacrisis. Ze konden een dossier indienen om een deel van het verlies goed te maken. Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir heeft via Toerisme Vlaanderen al ruim 3,5 miljoen euro toegekend aan 7 zorgverblijven en 78 jeugdverblijven in West-Vlaanderen. "Het geld is zeer welkom", zegt Tim Buyse van vzw Horizon uit Bredene. "Maar we vragen bij deze ook zo'n subsidie voor de resterende maanden van het jaar, want minister van onderwijs Weyts verbiedt intussen opnieuw meerdaagse reizen voor het middelbaar onderwijs tot het einde van het jaar."

Tim Buyse spreekt niet alleen voor de zeeklassen in Bredene, maar is ook woordvoerder van KOJEVA West, de koepel voor onafhankelijke jeugdvakantieaanbieders. Kojeva vertegenwoordigt 28 jeugdverblijven die samen 500.000 overnachtingen per jaar hebben.