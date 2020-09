Advocate van weduwe Chovanec: "Mijn cliënte had de indruk dat alles netjes onder het tapijt moest worden geschoven"

"Ze heeft het heel zwaar". Advocate Ann Van De Steen heeft het over haar cliënte Henrietta Chovancova, de weduwe van de Slovaak Jozef Chovanec die in februari 2018 stierf nadat hij hardhandig was aangepakt in een politiecel in Charleroi. "Ze is enorm onder de indruk van de commotie die dit nu veroorzaakt en wordt daarover door iedereen aangesproken."