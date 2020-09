Antwerps parket: "Fluvius heeft fouten gemaakt die gasontploffing Wilrijk hebben veroorzaakt"

Bij de gasontploffing in Wilrijk, bijna één jaar geleden, viel één dode, en verschillende anderen geraakten gewond. Er zou een probleem geweest zijn met de gasaansluiting. "Een deskundige heeft de oorzaak van de zware gasontploffing onderzocht", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Zijn conclusie: er was een probleem met de koppeling van de gasinstallatie in Ridderveld nummer 11. Dat heeft de gasexplosie mogelijk veroorzaakt."