Antwerpse politie houdt extra toezicht in schoolomgeving voor vlotte start schooljaar

De Antwerpse politie gaat vandaag extra toezicht houden in de buurt van scholen zodat alles vlot en veilig kan verlopen. 1 september staat gelijk aan extra verkeer en opnieuw veel kinderen op de weg. Er wordt verwacht dat veel ouders liever hun kinderen zelf brengen dan ze met tram of bus naar school te laten gaan in coronatijd.