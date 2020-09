Moeizame ochtendspits op Buitenring en op wegen van Antwerpen naar Brussel: files tot 2 uur 

"Vanochtend vroeg, rond 6.15 uur, was er bij Jette al een ongeval met twee vrachtwagens", zegt verkeersanker Hajo Beeckman. "Dat is een punt waar veel verkeer samenkomt dus de file is er snel aangegroeid, het is al bijna twee uur aanschuiven vanaf Zaventem. Er is wel al één rijstrook vrijemaakt. In de staart van de file is er later in Machelen ook nog een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens. Daar zijn twee rijstroken gesloten."