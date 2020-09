Afbraak van brug over A10 in Oostende uitgesteld tot er een alternatief is voor voetgangers

De brug is al enkele maanden afgesloten. Normaal gezien zou het Agentschap Wegen en Verkeer later deze maand starten met de afbraak, maar daar heeft de stad zich tegen verzet. Oostende wil niet dat de brug wordt afgebroken zonder dat er een volwaardig alternatief is voor de voetgangers en fietsers, want buurtbewoners maken zich daar zorgen over.

Wegen en Verkeer gaat in op het voorstel van de stad. De brug wordt dus voorlopig nog niet afgebroken. De schepen van Openbare Werken in Oostende, Björn Anseeuw (N-VA), is tevreden. "Die brug verbindt de Konterdamwijk aan de ene kant en de Vogelwijk en Stene aan de andere kant. Heel veel schoolgaande kinderen gebruiken die brug nog altijd te voet of met de fiets. Het is dus een goede zaak dat die verbinding blijft bestaan."

De afbraak zal later dit jaar gebeuren, wanneer er een alternatief uitgewerkt is.