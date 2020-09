Busbegeleidster: "Sommige kinderen zitten 2,5 uur op de schoolbus door de corona-maatregelen"

Het is 5.50u vanmorgen. De werkdag begint voor Tanja Verstraete, begeleidster op een bus van de scholen De Torretjes (buitengewoon lager onderwijs, BLO) en Tordale (buitengewoon secundair onderwijs, BuSO). Vandaag moet ze vijftien leerlingen ophalen, allemaal van het secundair onderwijs. "Normaal haal ik een twintigtal kinderen op, van zowel lager als middelbaar onderwijs, die bij elkaar in de buurt wonen. Maar in coronatijden is dat veranderd: de kleintjes mogen niet meer bij de groten zitten." Dat komt omdat de kinderen uit het middelbaar een mondmasker moeten dragen, en kinderen uit het lager niet. Een voorstel om hen toch bij elkaar te zetten, mét mondmasker, kreeg geen toelating van het departement Onderwijs.