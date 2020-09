Koning Filip ontvangt de laureaten van #HoopDoetLeven: wie zijn deze zes "coronahelden"?

Emmanuel Wart nomineerde Marie-Cécile Corbisier, directrice van drie woonzorgcentra in Les Bons Villers, een gemeente in de provincie Henegouwen. Meteen bij de uitbraak van de pandemie besliste Marie-Cécile Corbisier dat alle verzorgenden samen met de bewoners in quarantaine zouden gaan. Op die manier konden ze de bewoners beter begeleiden in deze moeilijke periode, en hen beschermen tegen een besmetting van buitenaf.

Ze wilde ook persoonlijk deelgenoot zijn van die beslissing, en ging dus ook zelf vrijwillig in quarantaine, samen met haar 17-jarige dochter Marie-Alix. Daardoor zijn talrijke levens gered: tot op dit moment hebben zich in geen enkele van de drie residenties besmettingen of overlijdens voorgedaan.