Politietopman De Mesmaeker over racisme in politiegroep op Facebook: "Aan wie dat meent, zeg ik: bol het af bij de politie"

De Mesmaeker antwoordde in de commissie op een vraag daarover van PVDA-parlementslid Gaby Colebunders. "Dat is jammer, want het initiatief was heel goed", zei De Mesmaeker. "Dat was een Facebook-groep om te leren van elkaar en informatie te delen. Hoe goed kan een nobel initiatief om zeep worden geholpen?"



"Ik zou kunnen zeggen dat er misschien niet-politiemensen bij betrokken waren en gepensioneerden. Wat is dan het kleine aantal misschien van actieve agenten. Maar ik ga dat niet doen. Aan de actieve agenten die dat zouden hebben gedaan, zeg ik: stop ermee en bezin u, en als je dat echt meent wat je gepost hebt, bol het af bij de politie. We gaan onze selectiemachine sneller draaien en we gaan ander en beter vinden. Dat zeg ik tegen die één procent."