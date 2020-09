Onbeantwoorde vragen in zaak-Chovanec: waren er niet voldoende alarmbellen? En waar bleef informatie hangen?

In de vijf uur die volgden op die verklaringen, werd in de commissiezaal hevig gediscussieerd. Bijvoorbeeld over de verdedigingslijn van Jan Jambon (N-VA). De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken zei dat hij wel degelijk tuchtrechtelijk had kunnen optreden, maar dat er in 2018 geen enkele aanwijzing was dat er iets ernstigs aan de hand was.

“Er is een man gestorven na een politie-interventie in een cel, is dat geen ernstige aanwijzing?”, klonk het bij alle partijen, op N-VA en Vlaams Belang na. Of nog: “Er was een gerechtelijk onderzoek opgestart en de Slovaakse ambassade deed er alles aan om de ernst van de feiten te benadrukken, zijn dat dan geen alarmbellen?"