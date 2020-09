Haalt Britse regering-Johnson het einde van het jaar? De pluimen op zijn hoed of het gebrek daaraan

De enige belofte die ze tot nu toe hebben gehouden, is die van de brexit. "Get Brexit done", met die slagzin trok de Conservatieve Partij eind december vorig jaar naar de stembus. En, by Jove, that’s what he did. Op 31 januari om elf uur ’s avonds Britse tijd was het zover: het Verenigd Koninkrijk stapte uit de Europese Unie. Tenminste toch op papier. Want het land bleef (voorlopig nog) lid van de douane-unie en van de eenheidsmarkt.