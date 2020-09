Dit staat in het "summiere politierapport" dat minister Jambon kreeg

Het politieverslag is vier en een halve bladzijde lang. Het begint met een vrij uitgebreide beschrijving over het incident dat tot de arrestatie van Josef Chovanec heeft geleid: een man is om 18.44u zonder boarding pass naar zijn vliegtuig gestapt, en weigert het vliegtuig te verlaten. De agenten komen ter plaatse en proberen de man kalm te overtuigen om met hen mee te gaan. Uiteindelijk zien ze zich genoodzaakt om hem op de grond te duwen, omdat hij steeds bedreigender wordt. Ze nemen hem in een wurggreep. De man ontlast zich intussen. Hij wordt meegenomen naar een cel en gefouilleerd. Daarop vragen de agenten aan de dienstdoende magistraat (telefonisch) wat ze moeten doen. Ze roepen er een dokter bij. Vervolgens volgt een opsomming van de lichte verwondingen die de agenten zelf hebben opgelopen. Om halftwaalf komt de dokter met wachtdienst ter plaatse. Dat deel van het verslag is erg uitgebreid. Er wordt zelfs in beschreven dat hij eerst aan de linker-, en dan aan de rechterpols geboeid wordt.