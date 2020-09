Door corona al meer dan 700.000 euro aan minnelijke schikkingen geïnd in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen opende het parket sinds maart zo'n 9.000 dossiers met meerderjarige en 2.000 met minderjarige verdachten. Daarbij werd in bijna 4.000 gevallen een minnelijke schikking, een soort boete, voorgesteld en betaald. Het totaal geïnde bedrag loopt voorlopig op tot 700.000 euro. Daar kan nog extra geld bij komen want nog 2.500 schikkingen wachten op betaling.