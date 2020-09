Kritiek op Europese Commissie groeit in race naar coronavaccin: “Men is blijkbaar bereid om veiligheid op te offeren” 

Bovendien is het onduidelijk wat nu precies de gemaakte afspraken zijn. Zo is niet geweten welke bedragen de Europese Commissie betaalt of welke voorwaarden er precies gelden. Verschillende Europarlementsleden vragen dan ook om de contracten openbaar te maken en duidelijkheid te verschaffen. Volgens Belgisch minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zijn er evenwichtige afspraken gemaakt. Dat zei ze enkele dagen geleden nog toen ze in het federaal parlement een vraag kreeg over de Europese procedure.