Extra coronamaatregelen bij technische opleidingen: “Al het gereedschap moet na elk gebruik ontsmet worden” 

Vanaf vandaag zijn er heel wat extra coronaregels in technische opleidingen. Zo ook in de beroepsopleiding autotechniek van het Stedelijk Lyceum Zuid op het Kiel in Antwerpen. “Al het gereedschap moet grondig ontsmet worden voordat het opnieuw uitgeleend kan worden aan een andere leerling”, vertelt Luc Van Stryvoort die coördinator is van de opleiding.