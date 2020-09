Facebook en Google willen traditionele nieuwsmedia in Australië niet betalen: wetsvoorstel lokt dreigende taal uit

"Google en Facebook reageren heel negatief op dat voorstel", zegt Olivier Baert, specialist mediabeleid verbonden aan de VUB. "Ze zetten al hun kanonnen in stelling om een soort negatieve pr-campagne te lanceren bij de bredere internetbevolking tegen dat wetsvoorstel. Ze spelen het hard, zodat ze lage prijzen te kunnen onderhandelen als het er toch doorkomt."

Volgens Baert gaat het dreigement van Facebook om dan maar alle nieuwsartikels te schrappen niet op. "Volgens mijn lezing van het wetsvoorstel kunnen ze deze truuk niet toepassen. Zoals de wet in Australië is geschreven, lijkt het mij dat Facebook en Google nieuwsmedia niet mogen verwijderen van hun platformen. Wat ze wel mogen doen zijn individuele foto's of artikels verwijderen die ze aanstootgevend vinden. Maar alle nieuwsmedia weren, mag niet. Dat zou in de ogen van de Australische overheid concurrentievervalsing zijn. Want Facebook en Google hebben een dominante marktpositie."