Filmfestival Venetië rolt rode loper uit: Hollywoodsterren schitteren door afwezigheid

In Venetië zijn dit jaar films te zien uit meer dan 50 verschillende landen. België is vertegenwoordigd in de officiële competitie met een co-productie. "Miss Marx", een film van de Italiaanse Susanna Nicchiarelli, werd onder meer ondersteund door de Franse Gemeenschap en het Belgische Tax Shelter. Buiten competitie wordt de Frans-Belgische film "Mandibules" vertoond met de Belgische rapper Roméo Elvis.

In de Horizon-competitie is "The man who sold his skin" geselecteerd. In die film van de Tunesische regisseur Kaouther Ben Hania speelt de Vlaamse acteur Koen De Bouw aan de zijde van de Italiaanse actrice Monica Bellucci. De film is een co-productie van Tunesië, Frankrijk, Duitsland, België en Zweden. In de competitie voor virtual reality-films is "Kinshasa now" geselecteerd van de Belgische regisseur Marc-Henri Wainberg.